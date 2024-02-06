بلاسخارت أمام مجلس الأمن: العراق على حافة الهاوية وسط تهديدات باندلاع مواجهة كبرى 

2024-02-06 16:54:10 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن "العراق لا يزال على حافة الهاوية، حيث يهدد أقل سوء تقدير باندلاع مواجهة كبرى، وأن الهجمات المستمرة التي تنطلق من داخل حدود البلد وخارجها باتت واقعاً مُراً ومن شأنها أن تفضي إلى تراجع استقرار العراق، ومن الأهمية أن تتوقف جميع الهجمات ويجب أن يشمل ذلك كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، بسبب المخاطر الهائلة والعواقب المدمرة المحتملة لهذه الأعمال"، داعيةً في الوقت ذاته إلى حل أكثر ديمومة بشأن المسائل المالية والمتعلقة بالموازنة بين بغداد وأربيل "فالناس هم من يعانون"