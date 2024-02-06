العراق يشكو تركيا وإيران وأمريكا لمجلس الأمن الدولي ويطالب باحترام سيادته

2024-02-06 17:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم القائم بأعمال مندوب العراق بالأمم المتحدة عباس كاظم عبيد، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، شكوى الى مجلس الامن الدولي على تركيا وايران وامريكا لاستهدافهم المتكرر على أمن وسيادة العراق.

وقال عبيد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الامن الدولي وتابعتها "بغداد اليوم": "نرفض الاعتداء على أراضينا من أية جهة كانت"، مؤكداً أن "الاعتداءات انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه واستقراره".

وأضاف، أن "العراق لن يسمح لأي طرف بزعزعة أمنه واستقراره"، مشيراً الى أن "الأجهزة الأمنية تواصل عملها بملاحقة الإرهاب وتحرص على مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها".

وتابع، أن "الحكومة تواصل عملها على تنفيذ مفردات برنامجها الحكومي الذي تعهدت به"، مبيناً أن "الحكومة تعمل على خفض نسب الفقر والبطالة وتواصل تنفيذ المشاريع التنموية".

ودعا القائم بالاعمال الى "وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ونحذر من خطورة اتساع الصراع".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسته بشأن الوضع في العراق.

وصباح اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت البعثة في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اليوم في الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)، جلسة بشأن الوضع في العراق".