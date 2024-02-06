2024-02-06 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، ان عقد مجلس الأمن الدولي الاجتماع الطارئ لمناقشة تداعيات الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا، بناء على طلب روسيا انما يؤكد ان مجلس الامن والدول الاعضاء يسيرون بالاتجاه الصحيح في تطبيق احكام القانون الدولي العام . وقال حواس في بيان تلقته […]

ظهرت المقالة قانوني: على العراق ان يقاضي امريكا ويطالبها بالتعويض بعد الاعتداءات عليه أولاً على ايرث نيوز.