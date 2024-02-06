2024-02-06 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أخطر المجرمين في الديوانية. وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن”مفارزها بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الديوانية، نفذت عملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن القاء القبض على أخطر المجـرمين في المحافظة”. وأضافت، أن”ذلك جاء بعد تتبع حركاته وإلقاء […]

ظهرت المقالة استأجر سائقاً وقتله.. الاستخبارات تطيح بأخطر مجرمي الديوانية أولاً على ايرث نيوز.