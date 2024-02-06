2024-02-06 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يتقدم المنتخب الأردني حالياً، على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس آسيا-قطر 2023. ويتواجه المنتخبان على استاد أحمد علي المونديالي في إطار الدور نصف النهائي من المسابقة. وسجل ثنائية الأردن كل من يزن النعيمات في الدقيقة 53 وموسى التعمري في الدقيقة 66. وسيواجه المنتخب الأردني يوم السبت المقبل، الفائز من […]

ظهرت المقالة أكثر من ساعة لعب والأردن يتقدم على كوريا بثنائية أولاً على ايرث نيوز.