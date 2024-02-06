2024-02-06 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استنكرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، جميع الاعتداءات التركية والايرانية والاميركية التي استهدفت الاراضي العراقية، مؤكدة أن سيادة البلاد “خطر احمر”. وقال ممثل العراق لدى مجلس الأمن الدولي، عباس كاظم عبيد، خلال جلسة عقدت لمناقشة الوضع في البلاد، إن “الحكومة نجحت في الايفاء بوعدها باجراء انتخابات مجالس المحافظات وتبذل جهودا للارتقاء بالمواطن امنيا ومعيشيا”. […]

ظهرت المقالة ممثل العراق في مجلس الامن: نستنكر جميع الاعتداءات التي استهدفت الاراضي العراقية أولاً على ايرث نيوز.