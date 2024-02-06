2024-02-06 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن مخيم الهول يشكل خطراعلى المنطقة و لابد ترحيل قاطنيه إلى دولهم. وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع التركي، يشار غولر، والوفد المرافق له، بحضور السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناني”. وأضاف […]

ظهرت المقالة العراق لتركيا: مخيم الهول يشكل خطراعلى المنطقة و لابد ترحيل قاطنيه إلى دولهم أولاً على ايرث نيوز.