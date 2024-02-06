خبير قانوني يطالب بمقاضاة امريكا وتقديمها تعويض "مادي" للعراق

2024-02-06 17:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، على اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة أوضاع العراق، فيما طالب الولايات المتحدة بتعويض مادي ومعنوي جراء ما أصاب البلاد من اضرار بسمعته وسيادته.

وقال حواس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بالرغم من تباين آراء الدول الثلاث الكبرى في المجلس حيث انتقدت روسيا والصين الضربات، فيما دافعت الولايات المتحدة عن نفسها كعضو الا ان ذلك ورغم توقع استخدام ( الفيتو ) فأن ذلك يعّري الاعتداء ويدينه ضمنياً بمجرد عقد الجلسة".

واضاف، أن "أدانة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا وممثل الصين تشانغ جيونغ الهجمات الأمريكية، واعتبار ان هذا العدوان غير مبرر وانه يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، يأتي في سياق محاولات للتأثير على المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة فانهما يعُدان موقفان قانونيان من مواقف القانون الدولي العام وشعور بالمسؤولية الدولية تجاه الاعضاء".

واشار الى، أن "دفاع الولايات المتحدة عن الضربات التي وجهتها للعراق من خلال تصريح نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أنها تتماشى مع القانون الدولي ولا تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ماهو الا تصريح مخالف لاحكام القانون الدولي وقواعده وتجاوز على مفاهيم وحقوق الانسان ويتنافى مع مواثيق الامم المتحدة ويخالف روح وفحوى ومحتوى الاتفاقية الامنية الموقعة مع العراق".

وطالب حواس، "الحكومة العراقية بمقاضاة الولايات المتحدة الامريكية ومطالبتها بالتعويض المادي والمعنوي عما اصاب العراق وسمعته وسيادته من اضرار مادية ومعنوية وماتكبده ابناءه من ضحايا وجرحى ومعاقين نتيجة العدوان".