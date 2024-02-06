مصرع وإصابة شخصين بحادث سير على طريق ديالى بغداد

2024-02-06 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير على الطريق الرابط مع بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يقود مركبة نوع النترا وبرفقته شخص آخر تعرضا لحادث سير ناجم عن اصطدام سيارتهما بشاحنة كبيرة من الخلف نتيجة السرعة الفائقة قرب ناحية هبهب على طريق الخالص - بغداد".

وأضاف المصدر، أن "السائق فارق الحياة على الفور من شدة الاصطدام، كما أصيب الشخص الذي برفقته بجروح حرجة ونقل على اثرها الى المستشفى".