"الصقور" الاستخبارية تقتنص "أخطر" مجرم في الديوانية

2024-02-06 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على "أخطر" مجرم في الديوانية بعملية نوعية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن خلية "الصقور" الاستخبارية بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الديوانية، تمكنت بعملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية من إلقاء القبض على أخطر المجرمين في المحافظة.

وبينت أن ذلك جاء بعد تتبع حركاته والقبض عليه في محافظة النجف، مشيرة إلى أنه مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة كان آخرها استئجار سيارة من العاصمة بغداد إلى محافظة الديوانية، وقيامه بقتل سائق السيارة وتسليب سيارته.

وأضافت أنه تم ضبط مسدسين، و3 قنابل يدوية هجومية بحوزة المتهم، مؤكدة اعتراف المتهم صراحة قيامه بالتهم المسندة إليه، وأُحيل إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.