مندوب العراق بمجلس الأمن: الحكومة استكملت تنفيذ عشرات المشاريع التنموية

2024-02-06 18:00:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أكد القائم بأعمال ممثلية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، أن وتبذل جهود مستمرة للارتقاء بالوضع المعيشي للمواطنين، فيما جدد رفض العراق الاعتداء على أراضيه من أية جهة كانت.

وقال عبيد في كلمته كمندوب للعراق أمام مجلس الأمن التي تابعتها (الأولى): إننا "نرفض الاعتداء على أراضينا من أية جهة كانت، والاعتداءات انتهاك للسيادة وتهديد للأمن والاستقرار، والعراق لن يسمح لأي طرف بزعزعة أمنه واستقراره"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية تواصل عملها بملاحقة الإرهاب وتحرص على مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها".

وتابع أننا "ندعو إلى وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ونحذر من خطورة اتساع الصراع".

وأكد أن "الحكومة استكملت تنفيذ عشرات المشاريع التنموية وتواصل العمل لإنجاز ميناء الفاو، وتبذل جهوداً مستمرة للارتقاء بوضع المواطنين أمنياً ومعيشياً وتعمل على خفض نسب الفقر والبطالة تنفيذا لمفردات برنامجها الحكومي الذي تعهدت به".

وبين عبيد أن "هنالك تنسيق مستمر بين بغداد واربيل للتوصل الى اتفاقات تخص القضايا الجوهرية"، مضيفاً أنه "كذلك نعمل سوية على إعادة العمل بخط النقل النفطي مع تركيا".

وذكر أن "مشروع طريق التنمية سيجعل العراق مركزاً للتجارة العالمية بين شرق العالم وغربه"، مشيراً إلى أن "الحكومة وقعت عقوداً ضمن جولة تراخيص خامسة ومع شركة توتال لتنفيذ 4 مشاريع ضخمة للنفط والغاز".







