عروض اسيا سيل "تسحق" منافسيها في العراق.. أرقام تكشف نسبة النمو بالايرادات والمشتركين

2024-02-06 18:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدأت شركة اسيا سيل تتسارع في النمو فيما يتعلق بسحب اكبر عدد من المشتركين من الشركات المنافسة الاخرى فضلا عن انعكاس ذلك على نمو الايرادات، وذلك بفعل العروض الاستثنائية التي تستمر الشركة بتقديمها.

وقال بعض المراقبين إن اسيا سيل تقترب من ان "تسحق منافسيها" بعد العروض التي قدمتها وتقدمها لعملائها بشكل مستمر، فيما تختم الشركة اليوم عامها الـ23 على التأسيس.

وبلغة الارقام، حققت اسيا سيل حتى ايلول 2023 كثر من 1.2 تريليون دينار ايرادات، مقارنة بـ1.1 تريليون دينار لنفس الفترة لعام 2022، ما يعني نسبة نمو بلغت 10%، وهو امر ناجم عن نمو عدد المشتركين، بحسبما تظهر حسابات الشركة التي اطلعت عليها بغداد اليوم.

وفي تقرير فصلي للاشهر التسعة الاولى لعام 2021، كشف تقرير مقارن بلوغ عائدات اسيا سيل 756 مليون دولار، مقابل 574 مليون دولار فقط لشركة زين.

بلغت نسبة النمو الفصلية للفصل الثالث من السنة الحالية لاسيا سيل 25% بينما بلغت نسبة النمو الفصلية للفصل الثالث من السنة الحالية لزين العراق 3.1%، وارتفعت نسبة المشتركين لاسيا سيل 7%، بينما ارتفعت في زين 5% فقط، بحسب مؤسسة عراق المستقبل للدراسات.