الأمم المتحدة تطالب بغداد بتمويل إقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين

2024-02-06 18:06:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت في إحاطتها المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن مواطني إقليم كوردستان هم من يعانون من غياب اتفاق مستدام بين بغداد وأربيل بشأن المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية، مشددةً على أنه "إذا أردنا الحفاظ على الاستقرار، يجب أن يحصل إقليم كوردستان على تمويل لدفع الرواتب الشهرية لموظفيه"