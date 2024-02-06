وزير الدفاع التركي يصل اربيل على رأس وفد رسمي

2024-02-06 18:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع التركي يشار غولر، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان على رأس وفد رفيع.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الدفاع التركي يشار غولر وقائد القوات التركية متين غوراك وصلا مساء اليوم، إلى أربيل.

وبحسب البيان فقد، كان في استقبالهما وزير البيشمركة شورش إسماعيل ومسؤول العلاقات الخارجية سافين دزيي.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني قد استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، اللذان وصلا بغداد صباح اليوم.

وأكد السوداني خلال اللقاء، رفض حكومته "المساس بسيادة العراق وأية إجراءات لتصفية الحسابات على أرضه".

كما استقبل وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري ، وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له، بحضور عدد من القادة والضباط.

ووفق بيان الداخلية العراقية، فقد ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم بحث تعزيز أمن الحدود المشتركة .