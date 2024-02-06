للمرة الاولى بتأريخه.. الأردن إلى نهائي كأس آسيا 2023

2024-02-06 18:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حجز المنتخب الاردني مقعداً في نهائي كأس آسيا بعد تحقيقه الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-0 في مباراة نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في مدينة الريان القطرية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الاردن هدفه الأول في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب يزن النعيمات، وفي الدقيقة 66 سجل الاردن هدفه الثاني عن طريق موسى التعمري.

وسيلاقي المنتخب في المباراة الختامية الفائز من مباراة منتخبي قطر وإيران في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقررة يوم غد الأربعاء.