2024-02-06 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء ، أن ملف الدفع الإلكتروني يحظى بأولوية حكومية كبيرة، وفيما أشار الى انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة مع بداية 2023، أعلن قرب اطلاق الية خاصة ببيع الدولار تضمن وصوله للمسافر الحقيقي فقط. وقال العلاق: إن “البنك المركزي والحكومة يعطيان أولوية كبيرة لموضوع الدفع الالكتروني لما له […]

ظهرت المقالة البنك المركزي يعلن قرب إطلاق آلية خاصة ببيع الدولار الى المسافرين أولاً على ايرث نيوز.