2024-02-06 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بستة تجار مخدرات بحوزتهم (400) غرام من مادة الحشيشة المخدرة في بغداد. وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “بواجبين منفصلين وبجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على (6) من تجار ومروجي […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تطيح بستة تجار مخدرات بحوزتهم 600 غرام من الحشيشة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.