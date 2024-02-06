مجلس كركوك يدخل "خرقا دستوريا".. غموض بمشهد توافق المكونات ومصير الجلسة الاولى

2024-02-06 18:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، بان كركوك دخلت أزمة قانونية بعد فشل مجلسها في حسم تشكيل الحكومة يوم امس.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المشهد في كركوك يدل على اننا امام ازمة قانونية، والقوائم السياسية التي تثمل مكوناتها لم تحقق ايا منها الاغلبية فهي بحاجة لبعضها البعض لتشكيل الحكومة المحلية في ظل عدم وجود اي اتفاق يلوح بالافق رغم ما طرح من آليات ومن بينها الرئاسة الدورية لمنصب المحافظ لمجة سنة و7 اشهر".

واضاف، ان "كركوك دخلت فعليا ازمة قانونية لانه من المفروض ان يحسم مجلسها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وصولا الى المحافظ وبقية المناصب الاخرى لكن لم يتحقق اي شيء، ومن المتوقع اقامة دعاوى امام المحكمة الاتحادية لحسم لامر".

واشار الى ان "التوافق بين مكوناتها السياسية هو سيد الموقف وهذا ما نريده الان قبل الغد لان كركوك امام 3 مخاطر بسبب تأخر حسم تشكيل حكومتها وتتمثل بتبعات ذلك على الاستقرار السياسي والامني خاصة وان هناك نقاطا سوداء في اشارة الى وجود مناطق تنشط بها خلايا ارهابية اضافة الى تأثير ذلك على الاجواء العامة"، لافتا الى "ضرورة حسم التوافقات وفق صيغة تضمن الاستقرار في مدينة تشكل العراق بكل اطيافها ومكوناتها".

ولازالت كل من كركوك والديوانية وميسان وديالى، لم تحسم تشكيل حكوماتها المحلية من بين جميع المحافظات التي حسمت حكوماتها حتى يوم امس الاثنين، والذي يمثل الموعد الدستوري النهائي الذي ينص على عقد الجلسات الاولى للمجالس خلال 15 يوما من موعد المصادقة على النتائج النهائية.

وقاطع كل من العرب والتركمان الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك مما جعل القوائم الكردية عاجزة عن تحقيق النصاب في الجلسة الاولى للمجلس يوم امس الاثنين.