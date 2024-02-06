وزير العدل: المؤسسات القانونية العراقية تمتلك رصانة بإعداد مشاريع القوانين

2024-02-06 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات القانونية العراقية تمتلك رصانة بمجال إعداد مشاريع القوانين.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل خالد شواني، التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المؤسسات العراقية ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما المعنية بالملفات العدلية والقانونية وحقوق الإنسان، وضرورة الاستفادة من تجارب البعض وتبادل الخبرات".وأضاف البيان، أن "شواني أثنى على الجهود المبذولة لعقد المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان والتذكير بالأزمات الإنسانية الحالية التي تمر بها المنطقة، لاسيما الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة إثر العدوان الصهيوني وتسببه بقتل وتشريد الملايين من أبناء القطاع وتركهم بلا مأوى مما سبب معاناة إنسانية صعبة بلا غذاء ولا دواء".وبين الوزير، بحسب البيان،" رصانة المؤسسات القانونية العراقية وتاريخها الحافل بمجال إعداد مشاريع القوانين".وتابع البيان، أن "الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي البديوي أكد رغبته بتعزيز العلاقات المتبادلة والعمل المشترك والبناء وتطوير العلاقات من أجل الارتقاء بحياة شعوب المنطقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأكد على عمق علاقته وتواصله مع العراق".