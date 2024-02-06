2024-02-06 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها عدة إجراءات لإعادة النظر بمنح تجديد إجازات بحيرات الأسماك في جميع المحافظات، فيما حددت شرطاً لإعادة تجديد الطينية منها.وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل غزوان عبد الأمير السهلاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الموارد المائية مستمرة في تجديد إجازات بحيرات الأسماك الطينية المجازة سابقاً بشرط أن يتم تقديم تعهد خطي بالتحول إلى النظام المغلق في تربية الأسماك".وأضاف السهلاني، أنه "يتم تجديد الإجازات للأقفاص العائمة ومنح إجازات جديدة لها إذا كانت ضمن الضوابط"، لافتاً، إلى أنه "تم توجيه جميع المديريات في المحافظات كافة بضرورة حساب كميات المياه المطلوبة لهذه البحيرات ومدى تأثيرها على الحصص المائية الأخرى للأراضي الزراعية لتتم إعادة النظر بمنح تجديد إجازات بحيرات الأسماك جميعاً".