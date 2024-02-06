"هوندا" اليابانية تسحب 750 ألف سيارة في أمريكا

2024-02-06 19:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت شركة "Honda Motors" اليابانية للسيارات، يوم الثلاثاء، 750 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في الوسائد الهوائية الواقية من الصدمات.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في بيان أوردته شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، إن مستشعر وزن مقعد الراكب الأمامي قد يتشقق ويحدث تماس كهربائي، ويفشل في قمع الوسادة الهوائية على النحو المنشود، لذلك سيقوم المصنعون باستبدال أجهزة استشعار وزن المقعد.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات هوندا Pilot وAccord وCivic من طراز 2020-2022، وبعض سيارات هوندا CR-V وPassport من طراز 2020 و2021.

وأكدت شركة صناعة السيارات اليابانية، أن لديها 3834 مطالبة ضمان، وأنه لم ترد تقارير عن إصابات أو وفيات مرتبطة بمسألة الاستدعاء منذ حزيران/ يونيو 2020.