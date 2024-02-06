احصائية كردية تكشف عن نسبة الدوام في مدارس السليمانية

2024-02-06 19:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشفت إحصائية، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، عن نسبة المدارس التي عاودت الدوام الرسمي بنسبة 100% في محافظة السليمانية، فيما بينت أن الدوام في مدارس الأقضية والنواحي شبه طبيعية.

وأوضحت الإحصائية التي تداواتها وسائل إعلام كردية، أن "نسبة المدارس التي تواظب على الدوام الرسمي في مدينة السليمانية المركز وصلت إلى 100%"، مبينة أن "ذلك يشمل المدراس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وكذلك الحضانات ورياض الأطفال الواقعة ضمن تربيتي الشرق والغرب".

ولفتت إلى أن "الدوام يسير بشكل انسيابي في مجمل مدارس الإعدادية بمدينة جمجمال والبالغة 33 مدرسة، وكذلك الحال في إعداديات قضاء دربنديخان البالغة 10 مدارس"، مؤكدة أن "نسبة المدارس التي فتحت أبوابها ضمن تربية قضاء شهربازير وصلت إلى 100%".

وفي وقت سابق، أشارت مديرية تربية رابرين في بيان إلى "عودة التعليم في الكثير من مدارس مدن رانية وأطرافها ضمن محافظة السليمانية"، مبينةً أن "نسبة 90% من مدراس رابرين أنهت إضرابها بشكل كلي، ونتوقع أن تباشر جميع المدراس الدوام الرسمي قريبا جدا".

ومنذ أشهر عديدة، تشهد محافظة السليمانية الاضراب عن الدوام في المدارس وخروج تظاهرات للموظفين والملاكات التربوية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر عديدة وسط عجز بغداد واربيل عن حل الازمة جذرياً، والاكتفاء بحلول "مؤقتة" و"ترقيعية"، بحسب مراقبين للشأن السياسي والاقتصادي.