2024-02-06 19:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن البنك سيطلق قريباً آلية تضمن حصول المسافر الحقيقي فقط على الدولار.



وقال العلاق في مقابلة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "تم انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة مع بداية 2023"، مؤكداً أن "عمليات التمويل الخارجية تجري بانسيابية ويستطيع كل المستوردين والتجار الحصول على الدولار بالسعر الرسمي ".

واضاف، أن "البنك المركزي يؤكد إمكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار"، لافتاً الى أنه "ليس لدى البنك المركزي مشكلة في عرض أو بيع الدولار".

ولفت الى، أن "بعض الفئات تحاول الابتعاد عن منصة بيع العملة الأجنبية تهرباً من الضريبة أو الجمارك أو وجود تجارة غير مشروعة".

وتابع، أن "البنك في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية"، مشيراً الى أنه "قريباً سنطلق آلية تضمن حصول المسافر الحقيقي فقط على الدولار".



وبين، أن "ملف الدفع الإلكتروني يحظى بأولوية كبيرة ورئيس الوزراء داعم بشكل كبير"، موضحاً: "قطعنا شوطاً مهماً بالدفع الإلكتروني على مستوى الجباية والدفع في مؤسسات الدولة".

وأشار العلاق الى أن "البنك المركزي يعمل على استراتيجية الشمول المالي وزيادة المستخدمين للخدمات المالية"، مبيناً أنه "تم إلزام الجهات الحكومية بأن يكون الدفع والاستلام من خلال البطاقات الدفع الإلكتروني".

وأكمل: "البنك المركزي يعمل على الانتهاء من تأسيس مصرف ريادة الذي سيركز على دعم المشاريع الصغيرة".



