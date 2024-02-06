مع ذروة التدفق البشري.. ديالى تمدد الاحزمة الامنية حول العشرات من مزاراتها

2024-02-06 19:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، تمديد الاحزمة الأمنية حول العشرات من مزاراتها الدينية مع ذروة التدفق البشري من مختلف المناطق.

الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري أكد في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "الشرطة والتشكيلات الساندة فرضت منذ يوم امس احزمة امنية حول العشرات من المراقد والمزارات الدينية في بعقوبة وبقية مدن ديالى مع تدفق الاف الزائرين من مختلف المناطق".

واضاف، أن "الشرطة قررت تمديد الاحزمة الامنية بشكل مؤقت مع وصول الزوار الى مرحلة الذروة"، مبيناً أن "تأمين المزارات يأتي وفق خطة معدة مسبقا مع ادارتها لتفادي اي خروقات".

واشار الشمري الى أن "الاحزمة الامنية استراتيجية معتمدة في تأمين المزارات في الزيارات الكبيرة من اجل منع اي خروقات وتأمين الالاف من الزائرين".

وشهدت المزارات الدينية في محافظة ديالى تدفق بشري كبير لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام).



