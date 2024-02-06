وزير الداخلية ووزير الدفاع التركي يبحثان تعزيز أمن الحدود المشتركة

2024-02-06 19:30:02 - المصدر: الفرات نيوز



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استقبل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع التركي السيد يشار غولر، والوفد المرافق له، بحضور عدد من القادة والضباط.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم بحث تعزيز أمن الحدود المشتركة .

وأشاد وزير الدفاع التركي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية العراقية في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العراق.

من جانبه، ثمن السيد وزير الداخلية هذه الزيارة، معرباً عن أمله بأن تكون هناك كثير من التفاهمات بين البلدين الجارين بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي أواصر التعاون في المجالات الأمنية.