وزير الداخلية يبحث مع وزير الدفاع التركي تعزيز أمن الحدود المشتركة

2024-02-06 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الثلاثاء، تعزيز أمن الحدود المشتركة.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له، بحضور عدد من القادة والضباط".وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم بحث تعزيز أمن الحدود المشتركة".وأوضح، أن "الشمري ثمن هذه الزيارة"، معرباً عن أمله بأن "تكون هناك كثير من التفاهمات بين البلدين الجارين بما يخدم المصالح المشتركة، ويقوي أواصر التعاون في المجالات الأمنية".من جانبه، أشاد وزير الدفاع التركي، "بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية العراقية في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العراق".