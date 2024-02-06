2024-02-06 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بمشاجرة والقوات الامنية اعتقلت شخصين من اطرافها بمنطقة الشعلة. وقال المصدر لايرث نيوز، ان “مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى إستخدام سلاح نوع بندقية ما اسفر عن مقتل احد اطراف المشاجرة”. واضاف ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث واغلقت المنطقة وتمكنت من القبض على اثنين […]

ظهرت المقالة بغداد: مقتل شخص بمشاجرة والقوات الامنية تعتقل شخصين من اطرافها أولاً على ايرث نيوز.