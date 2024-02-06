2024-02-06 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجهازُ الفنيّ لمنتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، بقيادةِ البرازيلي ريكارد سوبرال كاكاو، القائمةَ الأولية للاعبيه التي ضمت (26) لاعباً استعداداً لخوض بُطولةِ غرب آسيا والنهائياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأسِ العالم. وذكر المديرُ الإداريّ للمُنتخبِ علي عيسى في بيان إن “الفريقَ الوطنيّ لكُرةِ الصالات سيبدأ نهاية شهر شباط الحالي تجمعه قبلَ الدخولِ في معسكراتٍ […]

ظهرت المقالة 26 لاعباً في منتخب كرة الصالات العراقي أولاً على ايرث نيوز.