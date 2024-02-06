وزير الداخلية لوزير الدفاع التركي: نأمل بمزيد من التفاهمات لخدمة المصالح المشتركة

2024-02-06 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

عبر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، لوزير الدفاع التركي يشار غولر عن أمله بمزيد من التفاهمات لخدمة المصالح المشتركة. وذكرت وزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز،أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استقبل، اليوم، وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له، بحضور عدد من القادة والضباط”. وأضافت، أن “الجانبين ناقشا العلاقات […]

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