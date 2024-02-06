2024-02-06 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحددت وزارة الموارد المائية، أهمية مشروع إستصلاح أراضي حلة - ديوانية في محافظة بابل .وقال مدير المشروع محمد عباس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الملاكات الهندسية والفنية في شركة الرافدين العامة مستمرة باعمالها في مشروع استصلاح أراضي حلة - ديوانية قناة دوره للمرحلة الثالثة "، مشيراً الى ان "المشروع يخدم اكثر من ٩٥٠٠ دونم في محافظة بابل ".واضاف عباس ان "العمل تضمن تبطين قناة دورة رئيسية بطول ٧,٥٠٠ كم .طول مع تنفيذ قنوات موزعة عدد ٥ وقنوات مغذية عدد ٥٨ فضلاً عن عمل شبكة مبازل مجمعة مع كافة منشأت الري والبزل للمشروع والذي بلغ عددها ٤٨ "، مبينا ان "الأعمال شملت الدفن المرصوص بالتربة النظيفة المفحوصة مختبرياً بكمية بلغت ١٠٠,٠٠٠ م٣ مع تواظم قاطعة وجسور مشاة ".واشار الى ان ا"لعمل يهدف الى تحسين نوعية وكفاءة المياه وايصالها الى الأراضي الزراعية وكافة المستفيدين في المحافظة".