متحدث البيت الأبيض "يعتذر بشدة" عن اعلانه تبليغ العراق بضربة الجمعة

2024-02-06 20:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

في لحظة غير عادية بالنسبة للمتحدث باسم البيت الأبيض، اعتذر جون كيربي من مجلس الأمن القومي مراراً وتكراراً، يوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، "لقوله كذباً" إن الحكومة الأمريكية أعطت العراق إشعاراً مسبقاً بشن غارات جوية يوم الجمعة في العراق.

وقال كيربي للصحفيين في بداية ندوة افتراضية ركزت إلى حد كبير على موضوعات أخرى، مثل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا: "أعتذر بشدة عن الخطأ وأشعر بالأسف لأي ارتباك سببته"، بحسبما نقلت نيويورك بوست.

واوضح ان تصريحه "استند إلى المعلومات التي كانت لدينا، أو التي قدمها لي أحد الشهود، في تلك الساعات الأولى بعد الضربات، وتبين أن المعلومات كانت غير صحيحة وأنا بالتأكيد نادم على الخطأ".

واضاف: "آمل أن يفهم أنه لم تكن هناك نية سيئة وراء ذلك - ولم تكن هناك نية متعمدة للخداع أو ارتكاب الخطأ، أنا أتحمل هذه المسؤوليات على محمل الجد، وأنا نادم بشدة على الخطأ الذي ارتكبته”.

وأضاف: "لقد ارتكبت خطأً هناك ليلة الجمعة، أنا آسف حقًا لذلك وأعدكم بأنني سأقوم بعمل أفضل للمضي قدمًا وسأعمل بجد أكبر حتى لا أنشر معلومات سيئة، مرة أخرى، أعتذر”.