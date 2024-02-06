2024-02-06 20:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الجهازُ الفنيّ للمنتخب الوطنيّ العراقي لكرةِ الصالات، بقيادةِ البرازيلي ريكارد سوبرال كاكاو، يوم الثلاثاء، القائمةَ الأولية للاعبيه التي ضمت (26) لاعباً استعداداً لخوض بُطولةِ غرب آسيا والنهائياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأسِ العالم.

وذكر المديرُ الإداريّ للمُنتخبِ علي عيسى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريقَ الوطنيّ لكُرةِ الصالات سيبدأ نهاية شهر شباط الحالي تجمعه قبلَ الدخولِ في معسكراتٍ خارجيةٍ، وخوض مبارياتٍ ودية".

وأضاف، أن "هذا القائمةَ ستبقى مفتوحةً أمامَ الجهازِ الفنيّ لمُنتخبنا الوطنيّ الذي سيتابع الجولاتَ المُقبلة من المرحلةِ الثانية، للوقوفِ على جاهزيةِ الأسماء المختارة، وإضافة اللاعب الذي يستحقُ التواجدَ في القائمةِ الوطنيّة".

وضمت القائمةُ الأولية للمُنتخبِ ضمن (حراس المرمى): محمد سامي ناصر - زاهر مهدي هادي - حسين أحمد ناصر - عمر سبتي جمعة، واللاعبين : محب الدين جمعة - إبراهيم سامي - سالم كاظم موات - حارث سعد معروف - وليد خالد فاهم - علي شهاب أحمد - طارق زياد سلمان - حيدر مجيد دريول - سالم فيصل عبد - مهند عبد الهادي نعيم - مصطفى إحسان جمعة - علي إياد عبد الستار - غيث رياض كريم - حامد علاء حسين - حسين صبري - عباس فالح - حسين علي طعيمة - حسين كامل ثامر - محمد إسماعيل علوان - حسين شاكر محمود - عباس مشتاق - مصطفى أسعد.