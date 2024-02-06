كوردستان ترصد  مواد "لا تصلح للاستهلاك البشري" ووقود يسبب الحرائق في مخيمات النازحين.. صور

2024-02-06 20:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهمت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وزارة الهجرة الاتحادية بتزويد مخيمات النازحين بمواد غذائية ومنظفات "تالفة وغير صالحة" للاستخدام البشري، مشيرة في ذات الوقت إلى أن النفط الأبيض المجهز للمخيمات يتسبب بحرائق وامراض عديدة، فيما أكدت ان رد الوزارة على طلباتها بتغيير هذه المواد كان بالنص "هذا الموجود".

وقال مدير المعلومات والعلاقات في مركز تنسيق الأزمات بوزارة داخلية الاقليم علي سعيد لوكالة شفق نيوز إنه "مع شديد الأسف قامت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وخلافا لجميع مبادئ حقوق الإنسان، بإرسال مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري ومتعفنة الى المخيمات في اقليم كوردستان وهي ليست المرة الاولى التي تفعل فيها الوزارة ذلك".

وأضاف أن "حكومة اقليم كوردستان ضبطت هذه المواد من قبل لجانها المختصة في ادارة المخيمات وارسلتها الى المختبرات، وتبين لنا أن معظم المواد غير صالحة للاستخدام البشري والبعض منها أصبحت متعفنة نتيجة سوء التخزين داخل مخازن وزارة الهجرة الاتحادية".

وتابع سعيد ان "وزارة الهجرة أرسلت عدة ناقلات من النفط الابيض وبعد فحصه تبين لنا انها تحتوي على نسب كبيرة من مادة الكبريت المسرطنة والتي تتسبب بأمراض عدة، اضافة الى تسببها باندلاع الحرائق" مشيراً الى ان "حكومة الاقليم طالبت باستبدال هذه المواد لكن وزارة الهجرة الاتحادية أبلغتنا بأن هذا الموجود شئتم ام ابيتم".

وفيما يتعلق بالسلات التي تحتوي على المنظفات والمعقمات، أوضح سعيد أن "وزارة الهجرة ارسلت في الآونة الاخيرة 4 آلاف سلة من المنظفات الى مخيمات ادارة زاخو المستقلة وتبين بعد الفحص المختبري أن 8 من أصل 12 مادة داخل هذه السلات غير صالحة للاستخدام البشري ومنتهية الصلاحية".

من جانبها قالت المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ڤيان دخيل، إنها زارت مخيم شاريا للاطلاع على الاوضاع "المتعبة" التي يعيشها النازحين منذ قرابة عشر سنوات.

وبينت، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنها رفعت تقريراً الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول المواد الغذائية والصحية غير الصالحة والگاز الملوث الذي تم توزيعه للنازحين من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.