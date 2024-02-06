السوداني: لا اتصال مع أمريكا بعد هجومها الأخير وكوردستان جزء من مفاوضات إخراج التحالف

2024-02-06 21:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "معادلة" بشأن الهجمات المتبادلة بين الفصائل المسلحة والقوات الامريكية.

وقال السوداني في تصريحات لقناة العربية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "تم التوصل إلى معادلة أن توقف الفصائل هجماتها مقابل وقف الرد الأميركي".

وأشار إلى أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش هدفه نزع كل مبررات الهجمات على مستشاريه، مشددا على أن "أي هجوم عسكري على أراضي العراق مرفوض من أي جهة كانت".

كما أوضح أن التحالف الدولي بدأ بطلب عراقي "وسينتهي أيضا بطلب عراقي" وأضاف أنه "ليس لدينا أي اتصال مع أميركا بعد الاعتداء الأخير"، موضحا أن إقليم كردستان جزء من التفاوض لإخراج قوات التحالف".