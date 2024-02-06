2024-02-06 22:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن التوصل الى معادلة لوقف الهجمات على القوات الامريكية مقابل وقف رد واشنطن على الهجمات، واشار الى ان حكومته ليس لديها أي اتصال مع أميركا بعد القصف الأخير على مقار عسكرية في الانبار، مبينا ان قوات التحالف الدولي ستنسحب من الاراضي العراقية بطلب عراقي. وقال السوداني في تصريحات لقناة […]

ظهرت المقالة السوداني: لا اتصال بين بغداد وواشنطن بعد القصف الأخير والتحالف الدولي سينتهي بطلب عراقي أولاً على ايرث نيوز.