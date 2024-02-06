2024-02-06 22:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الثلاثاء، أن 31 شخصا من أصل الأسرى الإسرائيليين الـ136 المتبقين في غزة قد لقوا حتفهم. وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من خمس الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قد لقوا حتفهم، وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي الداخلية. وبحسب الصحيفة، “خلص ضباط مخابرات […]

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 31 أسيرا إسرائيليا من أصل 136 في قطاع غزة أولاً على ايرث نيوز.