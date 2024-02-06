2024-02-06 22:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها عدة إجراءات لإعادة النظر بمنح تجديد إجازات بحيرات الأسماك في جميع المحافظات، فيما حددت شرطاً لإعادة تجديد الطينية منها. وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل غزوان عبد الأمير السهلاني في تصريح تابعته ايرث نيوز: إن “وزارة الموارد المائية […]

ظهرت المقالة الموارد تطالب بحيرات الأسماك الطينية بتقديم تعهد بالتحول إلى النظام المغلق أولاً على ايرث نيوز.