وفد رئاسة اقليم كوردستان يعقد سلسلة لقاءات في الكونغرس الأمريكي

2024-02-06 22:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن وفدا يمثلها التقى في الولايات المتحدة بعدد من كبار المسؤولين في الكونغرس وتبادل معهم وجهات النظر حول العلاقات الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة.

والتقى الوفد الكوردي مع أعضاء الكونغرس مايكل روجرز رئيس اللجنة العسكرية وآدم سميث عضو اللجنة العسكرية للحزب الديمقراطي مايكل والتز عضو لجنة الشؤون العسكرية والخارجية والرئيس المشترك لمجموعة الكوردية - الامريكية في الكونغرس الأميركي وجيم بيرد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، مبينا ان الجانبين عقدا عدة اجتماعات وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة.

وأوضح بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وفد رئاسة الاقليم جدد شكره وتقديره لدعم الكونغرس الامريكي للعراق وإقليم كوردستان، وطالب استمراره في تقديم المساعدات والدعم لاقليم كوردستان، لافتا الى ان الجانبين ناقشا آخر خطوات توحيد قوات البيشمركة وعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وسلطا الأضواء على مخاطر الإرهاب وتهديدات داعش للعراق والمنطقة.

واضاف البيان، ان وفد رئاسة الاقليم برئاسة رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري وعضوية كلا من مساعد رئيس الاقليم لشؤون السياسة الخارجية فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية والدبلوماسية في رئاسة الاقليم نياز صالح مصطفى وبحضور ممثلة حكومة اقليم كوردستان تريفة عزيز ، ومن المقرر ان يعقد الوفد خلال زيارته لامريكا عددا من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين.