2024-02-07 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزرة المالية، اليوم الأربعاء ، إطلاق تمويل مرابحة المشاريع الصغيرة عبر مصرف النهرين الإسلامي (احد تشكيلات الوزارة). وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “مصرف النهرين الاسلامي دعا المواطنين الى الاستفادة من تمويل مرابحة المشاريع الصغيرة، وفق الضوابط والتعليمات التي تنص على ان لا يقل عمر طالب التمويل عن (18سنة) ولا […]

ظهرت المقالة مصرف النهرين الإسلامي يطلق “تمويل مرابحة” للمشاريع الصغيرة أولاً على ايرث نيوز.