2024-02-07 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية يجريها سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في الحرب التي تدخل الأربعاء شهرها الخامس. وكان بلينكن قد زار الثلاثاء السعودية ومصر، ثم توجّه إلى قطر، ومن بعدها إلى إسرائيل التي وصل إليها ليلا. وزار بليكن قطر بعد لقائه الرئيس […]

ظهرت المقالة لبحث مقترح التهدئة .. وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.