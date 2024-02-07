2024-02-07 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تصدرت الأرجنتين ترتيب البلدان ذات معدل التضخم الأعلى عام 2023، وفق دراستة أجرتها وكالة “نوفوستي” على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لـ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. وواجهت الأرجنتين قفزة حادة في الأسعار على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية في ديسمبر وتسارع التضخم بنسبة 211% بعد أن كان 161% في نوفمبر. […]

ظهرت المقالة قائمة البلدان ذات معدل التضخم الأعلى في 2023.. هل العراق من ضمنهم؟ أولاً على ايرث نيوز.