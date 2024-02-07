2024-02-07 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مصادر مطلعة، عن افتقار القاعدة الأمريكية التي تعرضت لهجوم بمسيرة في الأردن مؤخراً، إلى أنظمة الدفاع الجوي اللازمة. وذكرت الصحيفة في تقرير لها”وصف أحد المسؤولين المسيرة التي استخدمت في الهجوم على قاعدة الأردن بأنها من طراز “شاهد-101″، وهو سلاح يستخدمه المسلحون في العراق”. وأشارت إلى أن القوات […]

ظهرت المقالة واشنطن بوست: القاعدة الأمريكية في الأردن تفتقر للدفاع الجوي أولاً على ايرث نيوز.