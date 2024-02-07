اليوم.. قطر تسعى للتتويج الثاني وإيران تطمح للزعامة الرابعة بنصف نهائي آسيا

2024-02-07 07:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواجه حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري نظيره الإيراني، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024) ، في قمة نارية ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 الجارية أحداثها في قطر.

وتنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ويسعى القطريون إلى تحقيق الانتصار والمنافسة بقوة لتحقيق لقب بطولة كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

بينما يدخل المنتخب الإيراني إلى المباراة، وهو يطمح للتربع على زعامة القارة الصفراء للمرة الرابعة في تاريخه.

وسيلاقي الفائز من مباراة اليوم، المنتخب الأردني السبت المقبل، الذي تأهل للمباراة الختامية بعدما أن أقصى كوريا الجنوبية من المنافسات، بهدفين نظيفين في نصف نهائي البطولة.



