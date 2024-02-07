ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخاوف من فائض المعروض

2024-02-07 07:12:02 - المصدر: واع

متابعة –واعحققت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.5% إلى 78.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً أو 0.6% إلى 73.72 دولاراً. وارتفع كلا الخامين قليلاً يوم الاثنين.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ،أمس الثلاثاء، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير: إن "الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في كانون الأول 2023 والذي يزيد على 13.3 مليون برميل يومياً حتى شباط 2025، نقلاً عن وكالة "رويترز".كما خفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 170 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.المصدر: العربية نت