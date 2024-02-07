2024-02-07 07:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس ، سيكون صحواً يتحول تدريجياً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً مع تشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة، سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابع أن "يوم السبت سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ليلاً مع تساقط زخات مطر رعدية خاصة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية ويتحسن تدريجياً ظهراً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة احياناً وحدوث عواصف رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض عدة درجات في القسم الجنوبي من البلاد".