سون يعتذر من جماهيره عقب الخسارة من الأردن

2024-02-07 07:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاعرب اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين عن حزنه الشديد عقب الخسارة التي تعرضوا لها امام منتخب الاردن بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي لبطولة أمم اسيا.وفي حديث له، قال سون: "انا حزين للغاية بهذه النتيجة، واريد ان اعتذر لشعب كوريا الجنوبية لا اعرف ماذا أقول لقد بذلنا كل جهدنا ولكن لم نوفق في النهاية، كنا صامدون طوال اللقاء".يذكر ان منتخب الأردن دخل تاريخ هذه البطولة من خلال التأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه.