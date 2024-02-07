إبطال ورفع 43 عبوة معدة للتفجير من مخلفات داعش في صلاح الدين

2024-02-07 07:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، رفع 43 عبوة معدة للتفجير من مخلفات داعش في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام اللواء الركن (ظافر نظمي جمال) تمكنت مفارز قسم معالجة المتفجرات وبعملية كبرى من إبطال ورفع (43) عبوة ناسفة".

وأضافت أن "المخلفات عبارة عن (جليكانات) معدة للتفجير كانت مزروعة على جانبي الطريق النيسمي لخط حزمة أنابيب حقول عجيل وعلاس النفطيين في محافظة صلاح الدين ، وهي من مخلفات عصابات داعش الاجرامية والعمل مستمر لمسح كامل الطريق ورفع باقي العبوات الناسفة ان وجدت".