2024-02-07 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقر الدولار، في تعاملات ،اليوم الأربعاء، بعد تراجعه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا مقابل اليورو في الجلسة السابقة، حيث تعرض لضغوط وسط انخفاض عائدات السندات الأميركية وهو ما زاد من وتيرة الهبوط. وأشار محللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد ارتفاع استمر يومين بما يصل إلى 1.4 بالمئة مقابل اليورو […]

ظهرت المقالة الدولار تحت ضغط بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر أولاً على ايرث نيوز.