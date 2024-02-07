2024-02-07 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالبت حركة حماس، بحسب مسودة وثيقة الرد على مقترح الهدنة، بإصلاح المستشفيات والمخيمات وخروج القوات الإسرائيلية من غزة. ويتضمن رد فعل حركة حماس، على وثيقة إطار الاتفاق بعض التعديلات وإضافة ملحق خاص بالضمانات والمطالب المطروحة بشأن وقف العدوان وإزالة آثار العدوان، وهو ما يمكننا رؤيته فيما يلي: ويسعى هذا الاتفاق إلى وقف الإجراءات […]

ظهرت المقالة ردّ حماس على اتفاقية وقف حرب غزة مع إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.