2024-02-07 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت استخبارات الحشد الشعبي اليوم الاربعاء، عن اعتقال احد عناصر “الحركة المولوية” في المثنى. وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارت والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة المثنى اليوم الاربعاء، من اعتقال احد عناصر “الحركة المولوية ” وبحوزته منشورات تروج للأفكار الدينية المنحرفة حيث […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “الحركة المولوية” في المثنى أولاً على ايرث نيوز.